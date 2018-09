Un șofer din Capitală a fost prins beat la volan. Conducătorul auto se va alege cu dosar penal

Un bărbat din Chişinău se va alege cu dosar penal, după ce a fost prins de agenții Inspectorii de Patrulare, în timp ce-şi conducea maşina în stare de ebrietate.

Testul de alcoolemie a demonstrat că, în aerul expirat de şofer, concentraţia de alcool a depăşit de șapte ori limita admisibilă. Automobilul a atras atenţia polițiștilor prin faptul că nu se deplasa uniform pe pe strada Socoleni din sectorul Râșcani.



"Persoana era la volan în stare de ebrietate. A refuzat la fața locului să treacă testul cu aparatul Dragger însă la medic nu a refuzat. Avea 1,17 mg/l în aerul expirat. Circula haotic pe traseu și a staționat în intersecție neștiind ce să facă" a spus inspectorul de patrulare, Vitalie Guzun.



Bărbatul de 55 de ani a recunoscut că a consumat bere cu prietenii săi, iar mai apoi a urcat la volan pentru a-i conduce acasă.



"Numai bere am consumat. Mai mult nu am consumat nimic. Vă spun cinstit, iată eu...mă..îmi este rău. Nu am consumat vin sau altceva."



Mijlocul de transport a fost ridicat, și dus la o parcare specială. Șoferul s-ar putea alege cu o amendă în mărime de până la 42000 de lei şi ar putea fi lipsit de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de până la cinci aniz