Un șofer de 41 de ani zbura cu un Porche prin Ștefan Vodă. Poliția a depistat că avea 230 km/h (FOTO)

Un șofer a fost depistat de polițiștii de patrulare în timp ce conducea pe traseul din Ștefan Vodă cu o viteză puțin spus periculoasă. Acesta a fost suprins de radar conducând cu 230 de km/h. Mai mult, după ce a fost verificat s-a constat că șoferul, în vârstă de 41 de ani, mai avea alte 4 încălcări ale prevederilor Regulamentului Circulaţiei Rutiere, tot pentru depășirea limtei de viteză.



În aceeași zi, pe același traseu, un alt conducător auto care conducea cu 163 km/h a fost depistat de INP. Șoferul de 19 ani nu se află la prima abatere a RCR. În ultimul an a depășit limita de viteză, a parcat neregulamentar și a încălcat marcajul rutier.

Ambii conducători auto au fost sancționați conform Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Inspectoratul Național de Patrulare amintește că viteza rămâne a fi atât în topul încălcărilor comise de conducătorii auto, cât și factorul nr.1 de generare a accidentelor rutiere. Și asta din păcate, pentru că șoferilor le este frică mai mult de amenzi, decât de moarte. Având scopul de a reduce numărul de vieți omenești pierdute în accidente, Inspectoratul Național de Patrulare își propune expunerea în redacţie nouă a prevederilor ce reglementează depăşirea limitei de viteză. Astfel încît sancţiunea să fie graduală limitei de viteză depăşite.

Drept urmare, la cele 3 aliniate existente în art. 236 din Codul Cotravențional al RM ar urma să mai fie adăugate încă 4, în baza cărora va fi sancționat excesul de viteză.



Spre exemplu, aliniatul 3, care acum se referă la depășirea limitei de viteză de la 40 km/h și mai mult, în urma modificărilor acesta ar urma să se refere la depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul de drum respectiv de la 40 la 60 km/h, sancțiunea fiind de la 30 la 36 de unități convenționale și 4 puncte de penalizare.



În baza aliniatului 4 vor fi sancționați cei care depășesc limita admisibilă de viteză de la 60 la 80 km/h, cu amendă de la 45 la 50 de unități convenționale, 5 puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la 4 la 6 luni.

Depășirea cu mai mult de 80 km/h va fi sancționată în baza alin.5 cu o amendă de la 75 la 100 de unități convenționale, aplicarea a 6 puncte de penalizare și privarea de dreptul de a conduce vehicule timp de 6 luni.



Aliniatul 6 se va referi la săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii vitezei stabilite în alin.3, adică de la 40 la 60 km/h; amenda fiind de la 100 la 150 de unități convenționale și aplicarea a 6 puncte de penalizare.



Iar săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii limitei de viteză stabilită în aliniatele 4 și 5, adică de la 60 la 80 de km/h și de la 80km/h în sus, va fi sancționată cu 150- 200 de unități convenționale, aplicarea a 7 puncte de penalizare și privarea de permisul de conducere pe un termen de la 6 luni la 1 an.

Scopul final al INP este de a reduce numărul celor care se cred „nemuritori” și din vina lor, zilnic, decedează oameni nevinovați. Or, fiecare ar trebui să-și asume greșelile pe care le comite cu maximă responsabilitate.