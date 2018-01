Un șofer a rămas blocat sub un camion. A fost salvat de pompieri

Șofer rămas blocat sub camion în Târgoviște, în timp ce făcea niște reparații. Tânărul de 27 de ani a cerut ajutor, după ce și-a dat seama că viața sa este în pericol. A fost salvat de pompieri care l-au scos de sub mastodont, scrie libertatea.ro.

Incidentul s-a petrecut la ieşire din municipiul Târgovişte spre Sinaia, pe DN 71, notează reporterpenet.ro. Șoferul, un bărbat bine făcut, nu a mai putut ieși de sub camion și a rămas blocat până la sosirea salvatorilor.

La fața locului a fost trimis un echipaj de ambulanță. Bărbatul a tras o sperietură soră cu moartea, însă a scăpat fără nicio zgârietură.

„Şoferul nu prezintă nicio leziune. Este în regulă. A zis că nu l-a lovit absolut nimic. Fiind mai solid, nu a mai putut să mai iasă de sub TIR”, au precizat medicii de pe Ambulanţă.

Pompierii au intervenit pentru a-l scoate pe tânăr de sub tir.

„Echipajul a fost solicitat cu privire la faptul că o persoană este prinsă sub un TIR. Am constatat că persoana este în viaţă, conştientă, cooperativă. Am reuşit să ridicăm remorca îndeajuns cât să iasă”, a declarat plt. mj. Constantin Cornea, ISU Dâmboviţa, pentru sursa citată.

Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar acesta nu s-a urcat băut la volan. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor că se îndrepta spre Alba Iulia, iar remorca tirului nu era încărcată.