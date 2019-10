Un șofer a ajuns ca mașina într-un copac, pe strada Dimo din Durlești. Martorii: Era beat și fugea de poliție

Accident grav pe strada Dimo din Durlesti. O mașina s-a rasturnat si a ajuns intr-un copac. Impactul avut loc samaba seara, iar imaginile de la fata locului au fost publicate pe Facebook de Alocica Budescu.

Potrivit martorilor, soferul era in stare de ebrietate si fugea de politie. Oamenii au mai scris pe Facebook ca in urma impactului, persoanele care se aflau in automobil au ramas in viata.

Politia deocamdat nu a oferit detalii despre accident.