Un senator din Brazilia, împușcat după ce a intrat cu un buldozer în polițiștii care protestau (VIDEO)

Cid Gomes, un senator brazilian, a fost împușcat după ce a încercat să distrugă un protest al polițiștilor intrând în baricada lor cu un buldozer, informează BBC. Inițial, s-a crezut că Gomes a fost lovit de gloanțe de cauciuc, însă un purtător de cuvânt al autorităților din Sobral a anunțat că senatorul a fost împușcat cu o armă de foc, anunţă digi24.ro.

Incidentul a avut loc în orașul Sobral, iar Gomes a fost filmat conducând un excavator către un gard în spatele căruia mai mulți polițiști militari mascați protestau.

BREAKING NEWS: Senator Cid Gomes was shot by a rubber bullet while trying to break into police barracks, driving a DIGGER. Mr. Gomes tried to break a picket line made by a group of police officers who are demanding increased salaries #BrazilianReport pic.twitter.com/NSJY58LZ0o