Un şef de secţie din cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, reținut pentru corupere pasivă

Un şef de secţie din cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie din capitală a fost reţinut de CNA şi procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă.



Potrivit denuntatoarei, acesta a estorcat de la denuntatoare 15.000 lei pentru interventiile chirurgicale efectuate mamei sale, precum si pentru a nu crea probleme la externarea acesteia si a crea conditii favorabile pentru cea de a treia interventie care urmeaza a fi efectuata peste 4-6 luni.



In urma masurilor intreprinse în cadrul cauzei penale medicul a fost retinut in flagrant imediat dupa primirea banilor estorcati in suma de 15.000 lei.



Bărbatul a fost reţinut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de închisoare, cu amendă şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.