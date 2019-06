Un secretar de stat britanic, suspendat după ce a agresat o militantă Greenpeace (VIDEO)

Secretarul de stat britanic pentru afaceri externe însărcinat cu Asia, Mark Field, a fost suspendat vineri din funcţie după difuzarea unei înregistrări video ce-l arată cum o apucă viguros de ceafă pe o militantă a ONG-ului Greenpeace în timpul unei recepţii, scrie agerpres.ro.

Incidentul a avut loc joi seară în timpul unui dineu de gală la Londra, la care luau parte reprezentanţi de marcă ai lumii finanţelor, inclusiv ministrul britanic de finanţe Philip Hammond, şi unde au reuşit să se infliltreze membri ai Greenpeace.



O militantă ce purta o rochie de seară, peste care a pus o centură cu mesajul ''Urgenţă climatică'', a început să se plimbe în jurul meselor. Mark Field s-a ridicat brusc când ea a trecut pe lângă el şi a imobilizat-o brutal lipind-o de o coloană de piatră, apoi a apucat-o de ceafă şi a dat-o afară din încăpere, conform înregistrării video de la eveniment.



''Am fost şocaţi de imaginile cu un deputat şi secretar de stat agresând unul dintre manifestanţii noştri paşnici'', a reacţionat Greenpeace într-un comunicat, în care ONG-ul susţine că militanta ''respectivă spera să discute despre schimbările climatice şi reformele economice de care avem nevoie''.



Mark Field a răspuns prezentând scuze şi şi-a motivat gestul. ''Într-o stare de confuzie, mulţi militanţi s-au simţit ameninţaţi, ceea ce era de înţeles, şi atunci când o manifestantă s-a precipitat spre mine am reacţionat din instinct'', a afirmat el la postul ITV. ''Nu exista pază şi m-am temut pentru moment că ea ar putea fi înarmată. Aşadar am prins ferm intrusa pentru a o scoate afară din încăpere cât mai repede'', a mai explicat el.



Premierul Theresa May ''a vizionat imaginile şi le consideră foarte îngrijorătoare'', a declarat purtătorul ei de cuvânt, care a precizat că Mark Field va fi suspendat pe durata investigaţiei. Incidentul este anchetat atât de poliţie, cât şi în interiorul Partidului Conservator.