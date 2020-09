Un secol şi jumătate de istorie, făcut SCRUM! Publika TV vă îndeamnă să donaţi pentru a reînvia Filarmonica Națională

Clădirea Filarmonicii Naţionale a ars. Odată cu ea s-a făcut scrum un secol şi jumătate de istorie. Cel mai probabil, filarmonica nu va mai putea fi salvată. Distrugerile sunt prea mari. Edificiul cultural va trebui ridicat din temelii.

Au ars instrumente muzicale, au ars sălile de concerte, au ars amintirile unei întregi pleiade de artişti, care au crescut şi s-au lansat pe scena mare. Trebuie să contribuim la renaşterea filarmonicii. Statul e obligat să o facă. Odată cu el şi noi avem datoria morală să ne aducem aportul la reînvierea acestei importante instituţii culturale.

Chiar dacă Moldova este lovită dur de pandemie, nimic nu ar trebui să ne oprească să punem umărul la reconstrucţia filarmonicii. Noul coronavirus va trece, însă o epidemie a lipsei de cultură nu vom fi în stare să o depăşim vreodată.

Publika TV vă îndeamnă să donaţi. Nu o faceţi doar pentru noi, ci pentru generaţiile ce vor urma. Reînviem Filarmonica împreună!

Amintim că a fost deschis un cont bancar pentru transferul mijloacelor băneşti sub formă de donație pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici".

Doritorii de a dona o pot face în contul indicat mai jos:



În lei moldoveneşti



Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat



IBAN: MD09TRPAAA144111A01344PY



Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037



Banca beneficiarului: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



Codul băncii: TREZMD2X



Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici



În dolari SUA (USD)



Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat



IBAN: MD44NBPAAP144121A01344PY



Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037



Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei



SWIFT: NBMDMD2X



Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125



Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici



În EURO (EUR)



Beneficiar: Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat



IBAN: MD51NBPBBP144121A01344PY



Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037



Banca beneficiarului: Banca Naționala a Moldovei



SWIFT: NBMDMD2X



Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226, account no.060.01.26.226



Destinaţia plăţii: Donații pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale S.Lunchevici.