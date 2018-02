Un secol de dragoste, muncă şi sacrificiu. O femeie din satul Hârtopul Mare a împlinit 100 de ani

Un secol de dragoste, muncă şi sacrificiu. Aşa poate fi descrisă în câteva cuvinte viaţa unei bătrâne din comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni, care şi-a celebrat cea de a 100-a aniversare. Ajunsă la această vârstă onorabilă, femeia este un exemplu viu pentru nepoţi, strănepoţi şi chiar stră-strănepoţi.

Elena Burdujă s-a născut în data de 11 februarie 1918 în comuna Hârtopul Mare, raionul Criuleni, unde trăieşte toată viaţa. A trecut prin multe greutăţi în viaţa ei, dar nu s-a dat bătută.

"Eu nici am visat de 100 de ani, eu nu ştiam că merg spre 100. Eu ştiam să lucrez, am mers prin ani grei, tare mulţi, am petrecut şi războiul cu copii mititei, după război, Dumnezeul mi-a luat omul meu, am crescut copilaşii cu ce am putut şi cu ce am avut", a declarat omagiata, Elena Burdujă.

Dintre cei trei copii ai mătuşei Elena, în viaţă a mai rămas doar mezinul Anton.

"Nu a primit o pastilă, o injecţie, medicamente nu a avut, acum ultima vreme i-o pus, este o mamă tare bună şi scumpă, care a crescut şi pe noi şi pe nepoţi", a spus Anton Burdujă, fiul omagiatei.

Femeia are nouă nepoţi, 12 strănepoţi şi doi stră-strănepoţi. Pentru ei bunica Elena este un exemplu.

"Tot satul ştie pe bunica noastră, cum este, cum a fost, noi toţi am crescut la dânsa pe lejancă, mâncarea era cea mai gustoasă, de atâta că o făcea la cotlon, cum era înainte", a spus nepoata omagiatei, Natalia Onofrei.

"A ajuns aceşti ani şi este un exemplu pentru mine", a spus strănepoata omagiatei, Andreea Onofrei.

Printre cei care i-au transmis cuvinte de felicitare a fost şi primarul comunei Hârtopul Mare, dar şi preşedintele raionului Criuleni.

"Am venit s-o felicităm, s-o urăm sănătate, cât o să mai aibă de trăit, să felicităm, rudele, copii, nepoţi", a declarat preşedintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac.

"Asta este primul astfel de eveniment, la vârsta aceasta frumoasă de 100 de ani pe bunicuţa Elena o cunosc, o familie de oameni muncitori", a spus primarul comunei Hârtopul Mare, Anatolie Delimarschi.



Potrivit Agenţiei Servicii Publice, în prezent în ţara sunt 328 de oameni care au trecut de vârsta de 100 de ani.