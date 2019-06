Un scuar de la Ciocana, de unde oraşul se deschide ca în palmă, va fi reamenajat până la sfârşitul verii

Un scuar de la Ciocana, de unde oraşul se deschide ca în palmă, va deveni până la sfârşitul verii un loc de nerecunoscut.

Municipalitatea a demarat lucrări de amenajare a locului, iar conform proiectului, pe teritoriu vor fi plantaţi copaci şi flori, instalate bănci şi coşuri de gunoi, astfel încât locuitorii şi oaspeţii Capitalei să poată admira oraşul de sus în condiţii decente.

Oamenii care locuiesc în preajmă s-au arătat încântaţi de decizie, mai ales că pe teritoriu va fi şi un teren de joacă destinat copiilor, dar şi o parcare. Pentru implimentarea proiectului, Primăria a alocat trei milioane de lei.



De câteva zile muncitorii au început să niveleze terenul şi să pregăteacă spaţiul pentru lucrările de amenajare a scuarului de pe strada Maria Drăgan, întrucât cei peste patru mii de metri pătraţi urmează a fi pavaţi.



"Acest scuar este binevenit pentru toată populaţia. Dar mai cu seamă pentru tineret, pentru că ştim că an de an, zi de zi aici se adună foarte mult tineret. Mai cu seamă va fi o atracţie şi pentru turiştii care vizitează oraşul nostru. Să-l vedem noaptea, în toată frumuseţea şi splendoarea lui", a spus Sinilga Şcolnic, pretor sectorul Ciocana.



Şi terenul de joacă pentru copii, care urmează a fi amenajat, va fi unul deosebit:



"Aşa va arăta terenul de joacă. În formă de corabie. De aici ne-am pornit", a mai adăugat pretorul.



Marina Beregoi locuieşte chiar în preajmă şi este mamă a doi copii. Femeia spune că amenajarea acestui loc este o idee potrivită, mai ales că în zonă nu sunt parcuri:



"Da, ar fi bine pentru copilaşi un parc de distracţii, mamele să aibă unde să se odihnească cu cărucioarele. Este o idee super."



"Noi demult aşteptăm ca zona aceasza să fie amenajată. Intrau şi ieşeau maşinile aici şi scoteau tot glodul pe traseu."



"Mi-e foarte tare mi-ar place să vin aici să mă joc. Da, eu am teren de joacă lângă casă. Dar mi-ar fi plăcut să mai fie unul mai nou şi mai frumos."



În februarie, Primăria Chișinău a lansat un sondaj în care a întrebat locuitorului oraşului ce obiective ar trebui amenajate în acest an.

În urma rezultatelor a fost ales scuarul de pe strada Maria Drăgan, dar şi iluminarea decorativă a aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrân.