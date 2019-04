Un sătuc din Germania se pregăteşte să devină noul centru geografic al UE, după Brexit

Un sătuc din Germania se pregăteşte să devină noul centru geografic al Uniunii Europene, după retragerea anunţată a Marii Britanii din blocul comunitar, relatează marţi Reuters, scrie Agerpres.ro

Drumul din actualul centru - municipalitatea Westerngrund, din sudul Germaniei - până în Gadheim are circa 55 de kilometri şi se parcurge în aproximativ o oră. La intrarea în localitate, o pancartă pe care scrie "Viitorul centru al Europei" îi întâmpină de pe acum cu mândrie pe vizitatori, iar localnicii au pregătit deja şi stâlpul pe care ar urma să fluture steagul Uniunii Europene.



Pentru cei din Westerngrund, pierderea titlului obţinut în 2013, după aderarea Croaţiei la blocul comunitar, va fi în schimb o zi tristă. Locul exact este marcat în prezent cu o placă, o hartă şi un drapel al Uniunii.



Centrul geografic al Uniunii Europene s-a deplasat uşor de-a lungul timpului, dar a rămas în Germania de la extinderea UE de la 15 la 25 de membrii, în 2004.



Gadheim este o localitate prea mică pentru a avea propriul primar şi intră sub jurisdicţia edilului din municipalitatea învecinată, Veitshoechheim. Primarul Juergen Goetz a declarat pentru Reuters că speră că noul titlu va putea atrage mai mulţi turişti în zonă.



Localnicii sunt încântaţi de perspectiva de a deveni centrul Europei şi unul dintre ei chiar i-a propus primarului să-i acorde Theresei May titlul de cetăţean de onoare al Gadheimului.



Dar "acest lucru ar fi evident cam greu", a comentat Goetz.