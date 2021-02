Un sat din sudul ţării, izolat de restul lumii din cauza drumurilor proaste

Aproape 3000 de oameni din satul Lărguţa, raionul Cantemir, sunt izolaţi de restul lumii din cauza drumurilor impracticabile. Autorităţile locale strâng din umeri şi spun că nu au bani pentru reparaţia străzilor.Unii locuitori spun că le este foarte greu să se deplaseze prin sat. Am surprins un bărbat care se întorcea acasă, după ce s-a aprovizionat cu pâine pentru o săptămână, şi asta pentru că drumul până la magazin este o adevărată provocare."- Cumpărăm pâine pe o săptămână.-Maşinile nu ajung aici?-Doamne Fereşte!"Alţii se plâng că nu pot ieşi din case fără cizme şi că, uneori, nici maşinile nu pot trece prin noroi."Ca să te duci la Cantemir trebuie să iei cizmele în mână, să ieşi la un trotuar aşa să laşi cizmele şi să te duci în oraş de exemplu.""Drumurile aşa cum le vedeţi, acum încă nu este nimic dar se face şi mai şi."" Băieţii mei care sunt la Cantemir, vin tocmai pe la iaz şi vin încoace, altfel ei nu pot pe aici. Nu este drum bun deloc, cândva era, aici era drum central până în deal.""E greu pentru mine că am 63 de ani şi e greu."Primarul satului, aflat la primul an de mandat, susţine că reparaţia drumurilor este prioritară, însă bugetul localităţii este auster. El spune că are nevoie de aproximativ un milion de lei pentru aceste lucrări."Timp de un an de zile de activitate a mea, am reparat drumuri în sat, am reparat în jur la vreo 3 km aproape de drum. Am început să reparăm drumurile de unde e cel mai rău, pur şi simplu banii care se alocă de la Guvern sunt puţini şi nu ne ajung", a declarat Viorel Dogaru.În urmă cu câteva zile, în această localitate, o femeie a născut acasă din cauza ambulanţei care s-a împotmolit în noroi. Echipajul de salvare a cerut ajutorul poliţiei, şi, ulterior, mama şi copilul au fost transportaţi la maternitatea din Cantemir.