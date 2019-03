Un sat din raionul Ialoveni a devenit Capitala Tineretului 2019

Un grup de tineri a transformat un sat din raionul Ialoveni în Capitala Tineretului 2019. Este titulatura pe care a obţinut-o localitatea Costeşti, în urma uni concurs al Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării.

Astfel, satul cu 13 mii de locuitori a câştigat bani, dar şi dreptul de a organiza mai multe activităţi dedicate tinerilor.



"În primul rând, neimplicarea altora ne face pe noi să ne implicăm, deoarece, dacă am fi toţi la fel de pasivi, eu mi-aş pune întrebarea încotro plecăm, însă eu vreau să rămân aici, eu vreau ca şi ceilalţi tineri, care poate, uneori, pot fi un exemplu, eu aş vrea să fie un exemplu pozitiv şi unul care rămâne aici."



Pentru activităţile desfăşurate în cadrul programului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a alocat un milion de lei.

De asemenea, consiliul raional Ialoveni şi Primăria Costeşti au alocat 700 de mii de lei. La fel, au fost atraşi şi sponsori.

Managerul de proiect promite că banii vor fi cheltuiţi raţional.



"Am început cu lansarea, vom avea şi "Formarea tânărului reporter", în care tinerii vor fi instruiţi să facă reportaje. De asemenea, avem şi festivaluri, concursuri, şcoli de vară, instruiri, traininguri, de toate vor fi în acest an."



"Nu este atât de greu să găseşti o echipă, este mai greu să găseşti oameni dispuşi să-şi dedice timpul, să facă voluntariat, să se implice activ, indiferent că este luni dimineaţa sau că este luni la amiază, permanent trebuie să fim online, să comunicăm cu tinerii şi să facem ca planul de acţiuni pe care ni l-am propus să fie realizat până la sfârşitul anului", a spus liderul proiectului, Maria Bivol.



Oamenii din sat spun că localitatea lor merită să fie Capitala Tineretului şi se mândresc cu asta.



"Satul este foarte mare, tineret avem destul, copilaşi avem, uitaţi-vă câţi sunt. Mulţumim că s-a ales aşa sat şi avem aşa o ocazie."



Conducerea ministerului Educaţiei este convinsă că tinerii din Costeşti nu vor dezamăgi.



"Dânşii, într-adevăr, au depus un dosar tare bine pregătit şi cred că deja e posibil să le spun că, practic toţi membrii comisiei au căzut de acord de a încredinţa acest titlu. Eu sper foarte mult că acest an va fi un imbold foarte bun pentru dezvoltarea sectorului de tineret aici, în raionul Ialoveni, satul Costeşti", a spus secretarul de stat la Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Radu Rebeja.



"Desigur că ne mândrim cu acest moment, astăzi am anunţat toţi prietenii, partenerii, tinerii şi cei care se simt tineri, să vină la această frumoasă sărbătoare, pentru a anunţa care sunt activităţile care urmează să se desfăşoare pe parcursul anului 2019", a spus primarul satului Costeşti, Natalia Petrea.



Cu ocazia lansării programului "Costeşti - Capitala Tineretului" localnicii au organizat un concert.