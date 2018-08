Un sat din Drochia trăiește sub teroarea VULPILOR: Nu te poți apară de ele, nu poți ține o găină lângă casă

foto: protv.ro

Un sat din raionul Drochia este terorizat de vulpi. Animalele și-au făcut adăpost în câteva gospodării părăsite din localitatea Fântâniţa. Oamenii se plâng că roșcatele le pustiesc cotețele, iar multe dintre ele pot fi văzute cum umblă nestingherit chiar pe străzile satului.



"În ultimul timp sunt mai multe cazuri când vulpile ne fură păsările. Tot mai des sunt văzuţi şi șerpii. Cel mai frecvent, aceste animale se adăpostesc în casele părăsite. "



Oamenii se tem că vulpile ar putea provoca apariția unor focare de rabie.



"Vulpii la noi mișună, două nopți în urmă de patru ori am ieșit am văzut o vulpe tinerică."



"Aici fel de fel, și murdărie și câini, și vulpi și fel de fel de animale. Nu te poți apară de ele nu poți ține o găină lângă casă. "



"Pe drum este un aer așa neplăcut. Vulpea transmite câte boli, la oameni la copii. "



Autoritățile locale susţin că, din motive de securitate, nu pot dispune vânarea vulpilor pe teritoriul localității.



"Eu m-am adresat la vânători, în sat care activează, de la asociația vânătorilor din Drochia. Lor nu le se permite, numai cu poliția, dar și poliția nu vrea să ia responsabilitatea. Ieșirea din situaţie este să prindem vulpile şi la trei sute de metri de sat să le împuşcăm", a declarat Veaceslav Babuci, primarul satului Fântânița.



Potrivit Societăţii vânătorilor, numărul vulpilor din Moldova s-ar ridica la 50 de mii, iar cifra creşte de la an la an. În mod normal, pe o mie de hectare trebuie să fie cel mult trei vulpi. În țara noastră acest indice este depășit de zeci de ori.