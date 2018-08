Un regizor australian, condamnat la șase ani de închisoare pentru spionaj

Un tribunal cambodgian a condamnat vineri un regizor australian la şase ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de spionaj zburând o dronă în cadrul unui marş politic al partidului de opoziţie din Cambodgia.

James Ricketson, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat în iunie anul trecut, după ce a fost fotografiat zburând o dronă deasupra mitingului organizat de Partidul Naţional de Salvare din Cambodgia (CNRP), care a dispărut acum, înaintea alegerilor locale.

Ricketson a fost acuzat de spionaj, deşi rămâne neclar pentru cine spionase. Familia sa a numit sentinţa judecătorească o "tragedie absolută".

"Tribunalul Municipal din Phnom Penh a decis să-l condamne pe James Ricketson la şase ani de închisoare pentru spionaj şi colectarea de informaţii care sunt dăunătoare naţiunii în perioada decembrie 2010 - iunie 2017", a declarat judecătorul Seng Leang.

Ricketson, care a petrecut mai mult de un an în spatele gratiilor după ce i-a fost refuzată cauţiunea, a apărut în instanţă purtând o uniformă de închisoare roz şi ţinând în mână o copie a cărţii de spionaj "The Spy Faithful" de Alex Berenson, scrie Mediafax.ro.

Vorbind în instanţă după verdict, Ricketson şi-a exprimat neîncrederea. "Pentru ce ţară efectuam spionajul?", a întrebat el.

”James nu este un spion. James iubeşte Cambodgia şi poporul cambodgian. Este un regizor şi o persoană umanitară", a spus familia.

Australian film-maker James Ricketson sentenced to six years' jail in Cambodia. Outrageous affront to due process, freedom of the press and the rule of law. #FreeJamesRicketson https://t.co/KXcEHT2FoT