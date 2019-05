Un rechin sufocat de plastic a fost salvat de un grup de turiști (VIDEO)

Un rechin sufocat de plastic a fost salvat de un grup de oameni, săptămâna trecută, pe o plajă din Australia, se arată într-un video postat de ABC News pe pagina de Twitter.

Un pescar a prins din greșeală rechinul în cârligul undiței sale și a constatat că acesta avea înfășurată în jurul capului o jucărie de plastic. Grupul care trecea prin zonă l-a ajutat pe pescar să scoată cârligul din gura rechinului și să îl desfacă din capcana de plastic, scrie digi24.ro.

A group of beachgoers helped a fisherman remove plastic that was caught around a 4.5-foot shark's neck on a beach in Australia before returning it back into the ocean. https://t.co/X4eYNoQwKu pic.twitter.com/aSufa82R1e