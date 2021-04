Un pui de zebră a venit pe lume la grădina zoologică din Chişinău

Eveniment fericit la grădina zoologică din Chişinău. Un pui de zebră perfect sănătos a venit pe lume vineri. Angajaţii grădinii zoo spun că acest lucru se întâmplă mai rar.



"Are 15 ani, dar nicidecum nu accepta să se împerecheze cu masculul nostru. Într-un sfârşit le-a reuşit, am aşteptat şi bine că s-a întâmplat. Este un pui sănătos, activ şi mănâncă bine", a spus Iurie Panarin, doctor veterinar.



Responsabilii spun că puiul de zebră are nevoie de câteva zile pentru a se adapta.



"Timp de o săptămână ea se va mai adapta şi va înţelege ce este permis şi ce nu. Va înțelege de cine se poate apropia. Ea mereu caută protecţia mamei şi mereu se plimbă doar cu ea", a explicat Iurie Panarin, doctor veterinar.



Vizitatorii Grădinii Zoologice îi pot admira şi pe cei patru pui de lei africani, care au fost aduși recent din Ucraina.



"Se simt bine, sunt sănătoşi, mănâncă bine, sunt voinici, primesc cu regularitate vitamine. Da, nu îi vom înmulţi pentru că sunt dintr-o familie, sunt fraţi şi surori. Când vor mai creşte, vom steriliza femelele, iar bărbaţii îi vom lăsa pentru ca să le crească gulerul frumos", a declarat Iurie Panarin, doctor veterinar.



Oamenii se bucură că numărul animalelor este în creştere:

"Da, venim des. Ne uităm la animale. Copiilor le place, iar așa se dezvoltă cunoştinţele".



"Eu am venit pentru a doua oară, dar Lucas este abia prima dată. Sperăm că vom mai veni".



"Zebrele sunt frumoase.

- Des veniţi să vă plimbaţi la grădina zoologică?

- Nu, este prima dată".



La începutul anului, la grădina zoologică au fost aduse 31 de animale noi, dintre care şapte au ajuns în premieră la noi în ţară.