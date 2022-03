Un profesor de vioară, suspectat de pedofilie, va sta 30 de zile în arest

"Plângerea a parvenit la data de 14 martie din partea unui părinte. Părintele a invocat acţiuni cu caracter sexual împotriva copilului minor de 14 ani în urma cărora am avut temei de a porni o cauză penală. Cu certitudine am stabilit încă două victime, solicităm şi alte persoane care cunosc ceva detalii să se adreseze", a declarat Vitalie Lungu, procurorul raionului Edineţ.Profesorul a rămas văduv de zece ani și locuia de unul singur. Bărbatul nu-şi recunoaşte vina, iar avocatul lui ne-a declarat că i-a interzis clientului să ofere comentarii despre caz."- Vă recunoaşteţi vina? De ce sunteţi suspectat?"Vecinii profesorului nu cred că acuzaţiile incriminate ar fi reale."Nu aş crede eu să fie drept asta. El a fost elevul meu, eu l-am învăţat. Nu cred. Băiat liniştit nu am avut nimic cu el, nu am observat nimic aşa."Pe numele bărbatului a fost pornită o cauză penală, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenţie pe viaţă.