Un procesator de servicii de plăţi online a rămas fără licenţă. 60 de mii de clienţi nu-şi mai pot utiliza conturile

Un procesator de servicii de plăţi online a rămas fără licenţă pe o perioadă de şase luni. Aşa că cei aproximativ 60 de mii de utilizatori nu mai pot achita facturile şi nu pot face transferuri.



Andrei Coropcov îşi achita toate facturile online. Zilele trecute s-a pomenit cu o situaţie neplăcută atunci când a vrut să facă un transfer către furnizorul de energie electrică.



"Intram în aplicaţie, introduceam codul personal, alegeam opţiunea de care aveam nevoie. Acum niciuna nu este activă.Şi orice puteam să achit de pe telefon. Voi fi nevoit să stau în rând, să merg la poştă sau la bancă.Era foarte comod, veneai acasă şi puteai achita tot", a spus utilizatorul sistemului de plăţi online, Andrei Coropcov.



Şi alţi utilizatori spun că acum vor trebui să piardă timp pe la poştă sau bănci.



"Pentru mine era foarte simplu, puneam banii pe cont şi în orice moment de la lucru sau de acasă puteam să achit facturile. Acum trebuie să pierdem timp."



Potrivit BNM, prestatorului i s-a retras licenţa pe motiv că a comis încălcări repetate.



"Nu a aplicat măsuri de precauţie pentru unii clienţi. Prestatorul nu a obţinut informaţii cu privire la sursele mijloacelor bănești, scopul şi natura relaţiilor de afaceri. Nu a monitorizat continuu respectivele tranzacții. A efectuat operaţiuni de plată prin intermediul agenţilor neînregistrați. A prezentat în cadrul controalelor informaţii neautentice", a spus şeful departamentului BNM, Victor Şuşu.



Directorul companiei susţine că toate încălcările găsite acum jumătate de an au fost lichidate. Aşa că măsura BNM este de neînţeles pentru el.



"Nouă ni s-a părut o decizie prea dură, întrucât reprezentanţii Băncii Naţionale au ştiut că noi deja lichidasem toate încălcările pe care le-au găsit. Mai mult decât atât, am schimbat şi metodele de lucru în companie pentru ca aceste încălcări să nu se mai repete", a spus directorul companiei, Artiom Vasiliev.



Utilizatorii aveau depuși pe conturile prestatorului aproximativ două milioane de lei.



"Persoanele pot să-şi ridice banii fără probleme sau acte în plus de la casele noastre", a spus directorul companiei, Andrei Vasiliv.



Prestatorul trebuie să prezinte la BNM un plan de acţiuni, iar ulterior comisia va decide dacă acesta îşi poate relua activitatea.