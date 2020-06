Un prinţ belgian, testat pozitiv cu COVID-19, a prezentat scuze publice după ce a participat la o petrecere în Spania

Prinţul Joachim al Belgiei, care a fost diagnosticat cu COVID-19, a prezentat scuze publice după ce a participat la o petrecere organizată într-un oraş spaniol aflat în carantină, informează site-ul revistei americane People."Vreau să vă cer iertare pentru faptul că am călătorit în străinătate şi nu am respectat regulile de carantină", a declarat prinţul Joachimb, nepotul în vârstă de 28 de ani al regelui Philippe al Belgiei, într-un comunicat publicat luni de avocatul său din Spania. "Nu am dorit să jignesc pe nimeni şi nici să dau dovadă de lipsă de respect în aceste timpuri foarte dificile, regret profund faptele mele şi accept consecinţele lor", a adăugat prinţul Joachim.Un reprezentant al casei regale belgiene, citat de cotidianul spaniol El Pais, a spus că prinţul Joachim a călătorit în Spania pe 26 mai din "motive profesionale".Prinţul Joachim, care ocupă locul al zecelea în ordinea de succesiune la tronul Belgiei, a participat la o petrecere organizată în oraşul Cordoba două zile mai târziu, pe 28 mai, şi a început să prezinte simptome ale bolii în ziua următoare. Ulterior, el a fost testat pozitiv cu COVID-19.Înaintea acestei călătorii în străinătate, prinţul Joachim a respectat toate măsurile de carantină impuse pe durata pandemiei de COVID-19 de guvernul Belgiei şi s-a autoizolat la domiciliu alături de părinţii lui, prinţesa Astrid şi prinţul Lorenz, în castelul Laeken din Bruxelles, a precizat acelaşi oficial belgian pentru El Pais.Potrivit unui document al guvernului regiunii Andaluzia, citat de cotidianul spaniol El Confidencial, 27 de persoane au luat parte la acea petrecere în Cordoba, depăşind cu mult limita de cel mult 15 persoane autorizate să participe la întruniri publice, prevăzută în virtutea unor dispoziţii stricte de carantină implementate în acest oraş din sudul Spaniei.Autorităţile spaniole au demarat o investigaţie, iar toţi cei 27 de participanţi la petrecere au fost plasaţi în carantină. Orice persoană care încalcă regulamentele de izolare din Cordoba riscă amenzi de până la 11.100 de dolari. Măsura îl vizează şi pe prinţul Joachim, despre care presa internaţională afirmă că ar avea o relaţie cu starleta spaniolă Victoria Ortiz.Ulterior, el a declarat pentru ziarul flamand Niewsblad că soţia lui, prinţesa Claire, de origine britanică, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus în urma unei "boli persistente" necunoscute. "A fost diagnosticată cu coronavirus în martie. Boala ei a fost descoperită într-un stadiu incipient. Tratamentul s-a încheiat între timp. Nu putem să facem nimic acum, doar să aşteptăm şi să sperăm că va fi bine. E o femeie puternică şi sper că se va recupera complet", a adăugat prinţul Laurent.