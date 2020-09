Un primar din România s-a răzbunat pe consătenii săi care nu l-au votat. Ce lecție le-a dat

Un primar din România, reales pentru un nou mandat în urma scrutinului de duminică, s-a răzbunat crunt pe cei care nu i-au dat votul. Edilul s-a supărat atât de tare pe consătenii săi, încât a decis să scoată cu buldozerul băncile din fața porților celor care nu l-au susținut la alegeri."Ce se întâmplă dacă nu votezi cu Enache Aurel, Ia banca de la poartă. Uitați-vă, oameni buni, oamenii primăriei. Scoate banca că nu am votat cu Enache Aurel. Ne mută și în Dubai"Imaginile au fost surprinse marți, a treia zi după alegerile din 27 septembrie, în localitatea Comana, județul Giurgiu. Primarul Aurel Enache ar fi vrut să le dea astfel o lecție celor care au spus că nu a făcut nimic în mandatul precedent și au ales să voteze cu un alt candidat.Acum, Enache dă asigurări că va instala băncile la loc."Băieții ăștia la care le-am luat banca au mers în fiecare zi în campanie, dar din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic. Au minți oamenii că nu am făcut nimic. le pun mâine la loc, că nu am făcut special, ci ca să deschidă ochii, că am făcut tot ce trebuie".Alegerile locale generale de duminică, 27 septembrie, din România au adus mai multe surprize. În comuna Deveselu, de exemplu, cursa a fost câștigată de un candidat decedat acum două săptămâni din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Sătenii au mers la cimitir ca să-l felicite.