Un pretins vindecător din Tohatin ucide câini pentru a trata oamenii de tuberculoză. Cazul a stârnit indignare. Ce spun medicii

Embed:

Tratează tuberculoza cu untură şi carne de câine. Cel puţin asta afirmă un pretins vindecător din comuna Tohatin, care practică aşa-numita medicină populară încă din 1985. Dorel Șendrea spune că a aflat secretul tămăduirii pe când era la închisoare, iar de atunci a ucis peste 100 de câini.



"Eu mă duc la om care are cățea cu 3-5 pui și mă înțeleg cu el ca să mi-i dea. Eu îi iau, îi cresc până la șapte luni și apoi îi dau la untură. Eu în primul rând nu ucid om care poartă chipul Domnului, dar acesta e animal dat nouă și dacă eu l-am crescut, l-am hrănit, l-am îngrijit, eu pot să fac ce vreau", a spus Dorel Șendrea.



În prezent, bărbatul îngrijeşte de doi câini.



Dorel Șendrea spune că este cunoscut în toată Moldova şi că până acum sute de oameni au apelat la el: "Untura poate să nu fie doar din înăuntru, dar untură de a lor. Îl topim și îl scurgi și gata. Eu am bănci".



Consătenii sunt însă rezervaţi în ceea ce priveşte îndeletnicirea bărbatului:



"Am auzit de la o femeie, de la mătușa soțului. E foarte rău. Animalul este animal".



"E suflet viu animalul. Nu se poate așa. Pentru tratarea tuberculozei sunt medicamente".



De cealaltă parte, medicii dau asigurări că tuberculoza nu poate fi tratată în acest mod.



"Fără preparate antituberculoase, specifice, care sunt bine determinate de către savanți tuberculoza nu poate fi tratată", a explicat Constantin Iavorschi, medic.



Pretinsul vraci a intrat în atenția publicului după ce a postat pe facebook un material video în care povesteşte cum sacrifică animalele. Indignați, internauţii au depus o plângere la poliție.



"Bărbatul a fost audiat, toate materialele au fost acumulate și urmează să fie transmise după competență Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Ei trebuie să ia o hotărâre pe cazul dat", a menţionat Natalia Stati, ofițer de presă Poliția Capitalei.



Cazul i-a nemulțumit şi pe apărătorii drepturilor animalelor.



"Noi sperăm că, în curând, autoritățile vor introduce în Codul Penal pedepse care să însemne nu doar amendă, ci şi închisoare. Altfel omul nu poate fi oprit", a precizat Karl Luganov, apărător al drepturilor animalelor.



În prezent, cruzimea față de animale se pedepsește contravenţional cu amendă de până la două mii de lei.