Un preot din raionul Cantemir şi-a făcut acoperişul casei din culorile tricolorului

foto: publika

Pasiune mai puţin obişnuită a unui preot din localitatea Goteşti, raionul Cantemir. Din dragoste de ţară, acesta şi-a acoperit casa cu ţiglă în culorile tricolorului. Locuinţa bucură ochii localnicilor, care spun că asemenea iniţiative trebuie încurajate.



Anatol Cristea are 55 ani şi este preot în localitatea Bădicul Moldovenesc, dar locuieşte în satul vecin, Goteşti. De 8 ani, parohul contruieşte o casă pe un vârf de deal. Şi pentru că mereu a fost devotat patriei, preotul şi-a făcut acoperiş din culorile tricolorului.



"Cel mai complicat a fost să găsesc culoarea galbenă celelalte culori se găsesc mai uşor. Albastru, roşu se găsesc mai uşor, galbena se găseşte un pic mai greu, dar am comandat și mi-a adus comanda."



Parohul mai spune că meşterii au fost uimiţi de ideea sa.



"Table am comandat la Cahul, mi-au adus-o de la Chişinău şi meşterii i-am găsit aşa că se găsesc uşor. A fost noutate pentru ei, le-a plăcut ideea au vrut să facă aşa ceva şi au realizat bine."



Preotul îşi motivează gestul prin faptul că tricolorul românesc ne uneşte, indiferent pe ce mal al Prutului ne-am afla.



"Tricolorul acesta spune că suntem acasă, că suntem o ţară, un neam, că vorbim aceeaşi limbă, doar că ne desparte un râu, Prutul şi ne pare rău că doar stăm cu ochii la Europa."



Deşi încă nu a fost finisată, casa preotului Anatol Cristea atrage zeci de turişti din România, care îi păşesc pragul.

