Un post comunitar de pompieri, deschis în comuna Sărăteni. Acesta va deservi 17 sate din raionul Leova

Un post comunitar de pompieri a fost deschis în comuna Sărăteni din Leova. Acesta va deservi peste 11 mii de cetăţeni din cele 17 sate din raion. Proiectul a costat 170 de mii de euro şi a fost implementat timp de un an.

Edificiul va avea şi un punct de control, care va prelua apelurile. La staţie vor activa, pe ture, patru pompieri și patru şoferi. Voluntarii, care până mai ieri au fost agricultori, şoferi sau polițiști, au învăţat cum să intervină în caz de incendiu.



”Acesta este un lucru onest, un lucru nobil ca să ajut oamenii în situații excepționale. De asemenea, o sursă de venit suplimentară cu care pot să îmi întrețin familia.”



”Ne-am dus la antrenamente. Am făcut antrenamente. Am făcut cunoștință cu mașina. Așteptăm deschiderea deja.”



Potrivit autorităților publice locale, la necesitate vor interveni și alți voluntari din satele din preajmă, dar și pompierii din Hîncești. Reprezentanții IGSU susțin că odată cu deschiderea noului post se va reduce durata de intervenție în caz de situații excepționale.



” Statul a venit cu o contribuție financiară în ceea ce privește deschiderea acestui post, iar contribuțiile comunităților din jur rămân ca ei fie să salarizeze, fie să convingă oamenii să facă muncă voluntară.”



Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este unul dintre partenerii proiectului. Ei au investit 300 de mii de lei și au dotat postul de pompieri cu echipamentul necesar pentru intervenție.



”E o autospecială nouă. Am insistat din experiența mea ca autospecială să fie patru pe patru. Cu tracțiune sporită ca să poată ajunge la timp și să fie o autospecială nouă.”



Acesta este al patrulea post pentru pompierii voluntari din Moldova. Celelalte trei au inaugurate în satele Baimaclia, Sărata Galbenă și Pîrlița.