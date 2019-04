Un poliţist GOL-PUŞCĂ a arestat un fugar, la fel în pielea goală. Unde a avut loc întâmplarea

Inedita întâmplare s-a petrecut în Suedia și are și o explicație cât se poată de logică: cei doi protagoniști se aflau într-o saună, iar lipsa hainelor nu l-a împiedicat pe omul legii să acționeze. Neobișnuita arestare a fost prezentată oficial pe pagina de Facebook a poliției suedeze, cu laude pentru agent.Polițistul suedez era în timpul liber, relaxându-se într-o saună, atunci când și-a dat seama că stă chiar lângă un bărbat urmărit. Nu a așteptat să-și ia hainele, ci a acționat imediat, imobilizându-l, și abia apoi a cerut sprijinul celor din jur pentru a chema colegii săi polițiști care erau în timpul serviciului. „Este mai ușor în operațiunile în care îi ai aproape pe colegii tăi și tot echipamentul”, a declarat Christoffer Bohman, adjunctul șefului poliției în districtul Rinkeby din Stockholm, citat de The New York Times.Nici numele suspectului, dar nici cel al polițistului erou nu au fost făcute publice, însă jurnaliștii suedezi au aflat că a fost condamnat la închisoare pentru o infracțiune legată de droguri.Întâmplarea a avut loc vinerea trecută, iar polițistul a acționat chiar dacă știa că suspectul este agresiv.Cu siguranță însă, acesta nu era și înarmat, pentru că era în pielea goală!Mai în glumă, mai în serios, acesta va fi recompensat.