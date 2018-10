Un polițist din Texas a fost suprins în timp ce-i făcea poze pe ascuns unei femei la un concert (VIDEO)

Un poliţist din oraşul Houston, capitala statului american Texas, a fost surprins în timp ce-i făcea poze pe ascuns unei femei la un concert al cântăreţului Drake, scrie mediafx.ro.

Momentul a fost filmat de o participantă la concertul susţinut de rapperul canadian la Toyota Center, iar clipul video s-a viralizat după ce a fost publicat pe Twitter.

Incidentul a atras atenţia Departamentului de Poliţie din Houston, care a lansat o anchetă internă.

Se pare că poliţistul suspect, al cărui nume nu este cunoscut, a partajat imaginile cu mai mulţi colegi.

Până acum nu au fost depuse plângeri în acest caz, dar poliţia dă asigurări că vinovatul va fi pedepsit. Femeia fotografiată ştie despre incident, deoarece a fost informată despre el de persoana care a publicat clipul video pe Twitter.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING ???????????? pic.twitter.com/D6IIyZt8F3