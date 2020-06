Un poliţist din Capitală s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins beat la volan

Un poliţist din Capitală s-a ales cu dosar penal, după ce ar fi fost prins beat la volan şi a refuzat să treacă testul alcooscopic. Informaţia ne-a fost confirmată de către şeful Oficiului Râşcani al Procuraturii municipale, Corneliu Bratunov. Potrivit acestuia, poliţistul a comis infracţiunea în afara orelor de muncă şi este cercetat în stare de libertate.Cazul a fost înregistrat în 14 mai, în curtea unei instituţii de învăţământ de pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. Oamenii care se plimbau prin zonă au filmat incidentul şi au chemat poliţia, pe motiv că individul i-ar fi agresat verbal."A început din nou să-mi atace copiii. Eu m-am pus în faţa maşinii şi am solicitat un echipaj de poliţie".La faţa locului s-au deplasat oamenii legii, iar suspectul a fost escortat la Dispensarul Narcologic, iar pentru că a refuzat testarea alcooscopică i s-a deschis un dosar penal."Nu are statut de învinuit. Este pornit pe faptul refuzului de a trece testarea alcooscopică", a ddeclarat Corneliu Bratunov, şeful Oficiului Râşcani al Procuraturii Municipale.Procurorul mai spune că poliţistul are deocamdată statutul de suspect, iar atunci când îi va fi înaintată învinuirea, se va solicita suspendarea sa din funcţie."Noi putem să cerem, după înaintarea învinuirii în primul rând, iar în al doilea rând trebuie să luăm în consideraţie şi faptul că infracţiunea care a fost comisă nu a fost comisă în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu", a mai spus Bratunov.Am solicitat informaţii de la ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, dar aceasta a refuzat să ne ofere un interviu la telefon. În schimb, ea a confirmat printr-un mesaj că în acest caz este implicat un angajat al Inspectoratului de Poliţie Ciocana şi a precizat că a fost iniţiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor. Potrivit Codului Penal, refuzul conducătorului auto de la testarea alcoolscopică se pedepseşte cu până la 240 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii şi cu anularea permisului de conducere.