Un poliţist de frontieră, lăudat pentru salvarea unei tinere de la suicid, demis din funcţie. Spune că a fost presat de superiori

"Domnul Martnos mi-a spus: mie mi-au transmis să vă transmit că cel mai bine să vă concediaţi din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Este solicitarea conducerii. Eu nu am înţeles care conducere", a menţionat Chiril Guzun.Bărbatul susţine că, aşa cum a refuzat să plece, superiori l-ar fi supus unor presiuni, detaşându-l la punctul de trecere a frontierei Giurgiuleşti, unde a fost numit în cea mai inferioară funcţie, cea de santinelă. Chiril Guzun susţine că a încercat să conteste ordinul de detaşare, însă fără succes. Mai mult, acum două zile a fost informat că a fost demis prin ordinului şefului Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Rosian Vasiloi, care a invocat în document că Guzun nu ar avea o reputaţie ireproşabilă şi că ar avea informaţii că acesta ar fi fost cercetat în Irlanda pentru trafic ilegal de ţigări."Eu nu am nicio încălcare, nu am nicio anchetă de serviciu şi nici o urmărire penală. Eu nu sunt implicat nici într-o schemă. O să-mi apăr drepturile, o să atac toate ordinile în judecată şi deci judecata va decide, nu domnul Martnos şi nu domnul Vasiloi", a declarat fostul poliţist de frontieră.Chiril Guzun susţine că motivul real al demiterei sale este faptul că, luna trecută, a devenit câştigătorul concursului pentru funcţia de ofiţer principal la Serviciului privind traficul ilicit de droguri. Între timp, concursul a fost anulat pe motiv că nu s-ar fi respectat procedurile de creare a comisiei. De asemenea, Chiril Guzun susține că a fost supus presiunilor de către superiori pentru că soţia sa este membră a formaţiunii PACE."Soţia mea, dacă este membru al unui partid, eu sunt angajat al poliţiei de frontieră, eu sunt apolitic, îmi fac serviciul cinstit", a spus Chiril Guzun.Am încercat să obţinem o reacție la acest subiect de la şeful-adjunct al IGPF, Daniel Martnos, însă, acesta nu ne-au răspuns la telefon sau la mesaje. Iar Serviciul de presă al instituţiei ne-a comunicat că unul dintre motivele demiterii lui Chiril Guzun este că acesta a fost condamnat în septembrie 2013 de prima instanţă pentru abuz în serviciu, decizia fiind anulată în 2016 de către Curtea de Apel Chişinău, pe motiv că ar fi expirat termenul de prescripţie pentru tragere la răspundere penală. Atunci, Guzun s-a declarat nevinovat.