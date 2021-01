Un poliţist care a intervenit în atacul de la Capitoliul american s-a sinucis

Încă un polițist care a intervenit în atacul de la Capitoliul american a murit. Anchetatorii cred că acesta s-a sinucis după eșecul profesional de care a fost acuzat în urma incidentului, însă cauza exactă de decesului nu a fost dezvăluită, scrie b1.ro.

Howard Liebengood avea 51 de ani și lucra de peste 15 ani ca ofițer al Poliției Capitoliului, fiind un veteran al diviziei pentru Senat a forțelor de ordine, potrivit cnn.com.

Primul polițist decedat în urma incidentului a fost Brian Sicknick, care și-a pierdut viața din cauza rănilor suferite în timpul revoltelor de miercuri.

Răspunsul poliției la atacul de săptămâna trecută este considerat un eșec colosal al personalului de securitate, fiind imediat condamnat de liderii democrați. De altfel, cei doi șefi ai Poliției Capitoliului au demisionat chiar la o zi după violențele extreme din Legislativ.

Președintele ales Joe Biden a catalogat drept „inacceptabil” răspunsul slab al polițiștilor și scăparea de sub control a situației.

Capitol Police officer commits suicide because he was an inside man and doesn't want to be held accountable. https://t.co/dfJvNPYwc1