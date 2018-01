Un polițist, acuzat de agresiune sexuală de o adolescentă de 16 ani

O anchetă a demarat în județul Iași, la Răducăneni, după ce un polițist este acuzat de o tânără de 16 ani și familia acesteia că i-a propus să întrețină relații sexuale cu el, scrie digi24.ro.

Un polițist de 41 de ani este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni după ce i-a propus unei fete de 16 ani să întrețină relaxii sexuale cu el.

Agentul de la Poliţia Gorban este audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Audierile au loc în contextul în care, miercuri, părinţii unei minore de 16 ani au depus plângere, acuzându-l pe agent de comiterea unui presupus abuz sexual.

Potrivit unor surse din anchetă, agentul este vecin cu minora, aceasta din urmă obişnuind să o ajute la treabă pe soţia poliţistului. Ieri, fata ar fi rămas singură în casă cu poliţistul şi ar fi fost trântită pe pat de acesta. Din informațiile disponibile până acum, nu este clar dacă şi în ce formă s-ar fi comis abuzul sexual.

„Un polițist de la sediul din Gorban a făcut avansuri sexuale fiicei mele de 16 ani. A chemat-o la el în dormitor și i-a zis să îi dea un pupic pe guriță. A sărutat-o pe ureche, pe gât, pe gură. A împins-o pe pat și i-a pus mâna pe burtă și a mângâiat-o. Fata s-a sculat și i-a zis că are treabă afară. El i-a spus să rămână doar între el și fată. Aseară am zis că mergem să denunțăm. Merge zvonul în sat că are relații în Iași. Și fata a spus că îi e teamă să meargă la Poliție pentru că îi e frică să nu dea cu mașina peste ea”, a spus tatăl minorei.

„Ancheta este în desfășurare, a început urmărirea penală in rem pentru infracțiunea de agresiune sexuală”, a declarat procurorul Niculina Lisnic, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Polițistul care a făcut propunerea indecentă se afla în concediu.