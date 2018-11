Un POD reconstruit după STANDARDELE EUROPENE. Construcţia face legătură între 2 sate din Ialoveni

Lucrările de construcţie a podului din Anenii Noi s-au terminat

Locuitorii din satele Zâmbreni şi Găureni, din raionul Ialoveni, se bucură acum de un pod reconstruit la standarde europene. Structura este foarte importantă pentru cele două sate, căci face legătura între localităţi.



Lucrările au durat trei luni, iar banii au fost alocaţi din bugetul consiliului raional, al programului "Drumuri Bune", dar şi de câţiva agenţi economici.



"La iniţiativa Partidului Democrat cu jumătate de an în urmă şi ulterior a guvernului când s-a pornit programul Drumuri Bune am inspectat şi noi tot raionul Ialoveni, toate tronsoanele. Ajungând în Zâmbreni am văzut legătura dintre Zâmbreni şi Găureni acest pod, era într-o stare foarte avariată", a declarat Lilian Caraman, preşedintele raionului Ialoveni.



" Am contribuit cu ce am putut. Îi făcut ceva trainic, acela era un pod făcut de moşii noştri, făcut din lemn, acesta după cum aţi văzut acesta este un pod mult mai trainic," a spus Gheorghe Gorii, agent economic.



Până acum, legătura dintre cele două sate era asigurată de un pod vechi şi avariat.



„Era podul stricat şi mai ales maşinile mari care treceau de două tone. Acum ne-a făcut un pod foarte bun."



"- Acum e făcut, e mai larg, e ai lat, e făcută bara de protecţie. Cât de cât e bun.

– Era periculos?

– Desigur că era periculos pentru că de fiecare dată treceau rutierele, treceau copii, duceau la şcoală, la grădiniţă."



De acum încolo, cei peste 30 de copii care frecventează grădiniţa şi peste 80 de şcolari din Găureni vor trece în siguranţă podul spre Zâmbreni.



"S-a lucrat calitativ, sârguincios şi s-a îndeplinit toate lucrările plănuite. Pe acest pod trec rutierele zilnic. "



În Găureni a fost inaugurat şi un teren de joacă.



„Ne bucurăm mult pentru surpriza pentru copii, noi am aşteptat mult. Copii aşteaptă şi mulţumim din suflet conducerii.”



„Am avut chiar nevoie de un aşa teren de joacă, primul nostru teren. Satul se măreşte, noi ne îmulţim şi cred că o să fie binevenit.”



În satul Zâmbreni locuiesc 2500 de oameni, iar în Găureni - 600.