Un pian care este unic în lume a fost distrus în timpul unei mutări

Un pian unic, pe care proprietara sa, pianista canadiană Angela Hewitt, îl descria drept "cel mai bun prieten", a fost iremediabil distrus în timpul unei mutări, realizată de specialişti în transportarea instrumentelor muzicale, informează marţi publicaţia britanică The Guardian.Accidentul s-a petrecut la sfârşitul lunii trecute, după ce Hewitt a terminat înregistrarea variaţiunilor pentru pian ale lui Beethoven într-un studio din Berlin. Artista a povestit că vestea distrugerii pianului a lăsat-o într-un astfel de şoc, încât a avut nevoie de 10 zile înainte să poată vorbi despre acest accident fanilor săi.Într-o postare pe Facebook, Hewitt a povestit neconsolată că pianul său Fazioli F278, singurul din lume dotat cu patru pedale, cu o valoare de piaţă cel puţin 150.000 de lire sterline, este "kaputt (terminat)": "Sper că pianul meu va fi fericit în cerul pianelor", a adăugat ea, scrie agerpres.ro După incident, pianul său a fost analizat de fondatorul italian al firmei de la care fusese cumpărat, Paolo Fazioli, care a declarat că instrumentul nu mai poate fi salvat.Cadrul de fier al pianului s-a rupt când instrumentul de 590 de kilograme a căzut în timp ce persoanele responsabile cu mutarea sa încercau să-l ridice pe un cărucior."Nu are sens, din punct de vedere financiar sau artistic, ca acest pian să fie refăcut de la zero. Este kaputt", a subliniat pianista.Accidentul a lăsat-o pe Hewitt în doliu. "Am adorat acest pian. A fost cel mai bun prieten al meu, cel mai bun tovarăş", a declarat artista, cunoscută drept una dintre cele mai bune interprete de Bach.