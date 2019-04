Un pian al trupei The Beatles este scos LA LICITAŢII. De la ce sumă încep negocierile

Pianul folosit de John Lennon în timp ce compunea piese pentru albumul "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" al trupei The Beatles a fost scos la vânzare pe un site de licitaţii, relatează tmz.com.

Anunţul a fost făcut de platforma web Gotta Have Rock and Roll, care a menţionat că licitaţia va avea loc online şi se va desfăşura între 10 şi 19 aprilie.

Instrumentul a fost păstrat, alături de alte două piane, la Kenwood, celebra casă a muzicianului britanic, în Weybridge. Instrumentul are o inscripţie care confirmă faptul că Lennon l-a folosit pentru a compune piese precum "A Day in the Life", "Lucy in the Sky with Diamonds", "Good Morning, Good Morning" şi "Being for the Benefit of Mr. Kite".

Istoricul instrumentului nu este însă legat numai de formaţia The Beatles. Fabricat în 1872, pianul a fost produs de firma John Broadwood & Sons aceeaşi companie care a mai realizat instrumente folosite de compozitori ca Ludwig van Beethoven şi Frederic Chopin.

Suma minimă care poate fi licitată este de peste 575.000 de lire sterline, însă experţii estimează că obiectul va fi vândut pentru o sumă cuprinsă între 700.000 şi un milion de lire sterline.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr şi George Harrison au format The Beatles, în anii 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.