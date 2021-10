Un pensionar din Crimeea a construit un robot de înălțimea unui om (VIDEO)

Un pensionar din peninsula ucraineană Crimeea a construit un robot. Acesta are înălţimea unui om şi îndeplineşte mai multe funcţii. Care sunt acestea, ne spune chiar aparatul.



"Salutare, prieteni. Numele meu este Robo, DJ Robo. Am fost creat să vă distrez. Pot să cânt şi să vă spun anecdote."



Creatorul robotului are 64 de ani. Nepotul lui, de 32 de ani, i-a creat programele. Cei doi l-au scos pe DJ Robo la vânzare şi spun că acesta ar putea fi folosit de companii pentru a-şi face publicitate.

Asta deoarece i se poate modifica glasul, mesajul şi gesturile. Preţul robotului este de puţin peste trei mii de euro.