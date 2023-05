Un pensionar a fost AMENDAT pentru că a astupat o groapă de pe strada lui și i s-a cerut să readucă drumul în starea inițială

Un pensionar, de 72 de ani, a primit o amendă de 882 de euro după ce a astupat singur o groapă din astfalt, aflată pe o trecere de pietoni din Barlassina, lângă Monza, nordul Italiei, scrie Corriere della Sera, citează libertatea.ro.

„Trei luni am tot trimis rapoarte către primărie și fotografii la biroul tehnic și la poliție, dar nu au făcut nimic”, a explicat bărbatul.

Enervat de așteptarea îndelungată, el s-a hotărât, la sfârșitul lunii aprilie, să repare singur groapa cu diametrul de 30 de centimetri, „care era periculoasă și pentru șoferi, și pentru pietoni”.

A fotografiat „lucrarea” și a postat poza pe rețelele de socializare. La scurt timp, el a primit o amendă de 882 de euro, 622 de euro în caz de plată în termen de cinci zile de la data luării la cunoștință.

„Încălcare a codului rutier”, e motivul sancțiunii.

Pe lângă amendă, municipalitatea i-a cerut „să readucă drumul în starea inițială“. Practic ar trebui să redeschidă groapa, ca „obligație de înlăturare a lucrărilor ilegale”.

„De ce să platesc atât de mult? Eu nu am făcut gropa, am reparat-o! Am mulți prieteni care s-au împiedicat și au căzut din cauza unor astfel de gropi. Alții și-au stricat mașinile și nu au fost niciodată compensați de companiile de asigurări. Prin această amendă, își bat joc de mine”, a declarat bărbatul.

El a anunțat că va contesta sancțiunea și va depune o plângere împotriva poliției orașului și a administrației locale.