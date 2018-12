Un pasager care a adormit în taxi, CERTAT DUR de şofer după ce a refuzat să plătească cursa (VIDEO)

Un pasager clandestin neobişnuit a fost muştruluit la Cluj de şofer de taxi, pentru că a refuzat să plătească cursa, scrie Digi24.ro.

Șofer taxi: Domnule, mie îmi dai banii! Pe mine nu mă interesează de unde îi scoţi, ce faci, chemi pe cineva să plătească. Dacă nu, îţi jur că o să iasă nasol! Nu mă face să sun acum şi la poliţie pentru ăştia. Toată noaptea am lucrat, n-am timp acum şi de poliţie. Fă bine şi de unde îmi scoţi banii şi îmi plăteşti cursa. Măcar cât e acum şi după aia vedem dacă mai mergi undeva. Du-te acum şi scoţi bani şi îmi plăteşti acum. Nu mă interesază cine eşti tu în Mănăşturul ăsta (n.r. cartier în Cluj-Napoca). Nu sunt curios, nu am crescut în puf ca alţii, cunosc şi eu lume din Mănăştur şi nu îmi e frică de tine, crede-mă! Şi dacă nu plăteşti cursa, crede-mă că o să iasă nasol. Fă bine şi scoate banii acum! Bă, m-ai plimbat în tot Clujul, ai mâncat în maşină, ai băut şi acum dormi pe banchetă. Fă bine, scoală-te şi plăteşti cursa. Tu auzi? Nu mă face că trag pe dreapta! Ia! Auzi? Te-ai trezit? Uită-te la mine! Băi! Băi! Nu te întinde acum! S-a blocat! Băi! Mă auzi? Plăteşte-mi cursa! Nu te mai pune la somn. Tu nu mă înţelegi? Ia uite, 115 lei pe ceas şi el încă tot doarme. Of....