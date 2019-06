Un palat vechi de aproape 4 mii de ani a fost descoperit în Irak (FOTO, VIDEO)

Arheologi germani şi kurzi au descoperit un palat vechi de 3.400 de ani în bazinul unui rezervor din Kurdistanul irakian datorită unei lungi secete, a anunţat joi Universitatea din Tübingen, Germania, relatează dpa.

Palatul a făcut parte din Regatul Mitanni, un stat străvechi al hurienilor în nordul Siriei şi sud-estul Anatoliei, potrivit universităţii germane.

Descoperirea a fost făcută în toamna anului trecut, iar arheologii au avut doar trei săptămâni la dispoziţie pentru a examina clădirea de peste 2.000 de metri pătraţi înainte ca nivelul apei din rezervor să crească din nou. „Am săpat cât de repede am putut”, a declarat Ivana Puljiz, arheolog de la Universitatea din Tübingen.

Pe măsură ce nivelul apei a crescut, clădirea a dispărut din nou complet. Pereţii, făcuţi din cărămidă de lut, măsoară până la doi metri înălţime şi arheologii au găsit înăuntru picturi murale în culori strălucitoare de roşu şi albastru. De asemenea, în interiorul clădirii au fost găsite şi zece texte cu scriere cuneiformă.

Unul dintre ele arăta că palatul a fost la un moment dat parte a vechiului oraş Zachiku, a spus Puljiz. Site-ul aparţine regiunii autonome kurde din nordul Irakului. Descoperirea este una dintre cele mai importante făcute în această regiune din ultimele decenii.





German and Kurdish archaeologists have uncovered a 3,400-year-old Bronze Age palace on the eastern bank of the Tigris River in one of the most important recent archaeological finds in the region.

