Un orb ar fi fost lovit și dat afară dintr-un magazin din Capitală, unde a venit să-și cumpere pâine (FOTO)

Un orb ar fi fost dat afară dintr-un magazin din Capitală și lovit de agentul de pază al magazinului. Bărbatul a intrat să-și cumpere pâine, fiind însoțit de câinele său care are certificat precum că este câine-călăuză. Incidentul s-a petrecut ieri, iar imaginile au fost postate de Veaceslav Ioniță pe o rețea de socializare.

"Acum la Ciocana un orb însoțiți de câine-călăuza a dorit să între in magazin.

Câinele are Cip și certificat ca este câine-călăuza.

Însă paza magazinului la lovit, îmbrâncit, lovit peste fată în zona ochilor și l-a dat afara.

Omul pur și simplu a dorit să cumpere o pâine și legea îl protejează, dar nu a fost sa fie.

Trist.

A venit poliția și din ce am văzut au început investigarea cazului.

Sper foarte mult ca cei vinovați vor fi pedepsiți iar noi toți sa devenim mai buni", a scris Veaceslav Ioniță.