Un ONG de la noi din ţară ajută persoanele cu dizabilităţi să-şi găsească un post de muncă

Doar 25 la sută dintre persoanele cu dizabilităţi de la noi din ţară muncesc. Din cauza unor stereotipuri, angajatorii se tem să le ofere un loc de muncă. Pentru a schimba situaţia, un ONG a decis să-i ajute să-şi găsească un job în cadrul unui proiect.



Diana Chihai din Chişinău lucrează de şase ani operator la o companie. Tânăra suferă încă de la naştere de un handicap care-i încurcă să se deplaseze. Cu toate acestea, a reuşit să absolvească două facultăți şi chiar să se angajeze.



"Până a ajunge la ei am depus CV-ul la multe companii unde am primit şi reproşuri, şi refuzuri", a spus Diana Chihai, angajată.



Acum, în cadrul proiectului,Diana o instruiește pe Ludmila David, care luptă şi ea cu o boală incurabilă, dar visează la un loc de muncă.



"Am o fetiţă de trei ani şi jumătate, care merge la grădiniţă. Şi am hotărât să mă angajez la un post de muncă. Vreau să-mi schimb profilul, să învăţ ceva nou", a spus Diana Chihai, angajată.



În nouă luni ale acestui an, la bursa muncii s-au adresat 462 de persoane cu dizabilităţi. Doar 200 dintre ele şi-au găsit un loc de muncă, majoritatea, ajutate de acest ONG. De cele mai multe ori, sunt acceptate în calitate de paznici, meseriași, croitori, servitori, dar şi operatori.



"Tinerii cu dizabilităţi au toate abilităţile de a se încadra în câmpul muncii, doar că este nevoie de susţinere, iar în unele cazuri de o acomodare rezonabilă", a spus Diana Chihai, angajată.



Oficial, în Moldova sunt peste 184 de mii de persoane cu nevoi speciale.