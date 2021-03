Un om de afaceri susţine că este victima unui atac raider organizat de Veaceslav Platon. Fondatorul Holdingului "Accent Group", Vladimir Russu, afirmă că printr-o hotărâre a Judecătoriei Chișinău cu sediul la Ciocana, a fost deposedat de două clădiri, care au fost transmise în folosință lui Veaceslav Platon şi companiilor acestuia. Potrivit omului de afaceri, una dintre companii ar figura şi în Raportul Kroll. Avocatul lui Russu spune că Platon a fost ajutat de magistraţi şi procurori, care au facilitat procesul de acaparare a imobilelor prin intermediul unui dosar penal. Platon neagă aceste acuzaţiii, iar PCCOCS, procuratura care instrumentează cauza penală, susţine că acuzatorii de stat au acţionat în temeiul legii.

Omul de afaceri, Vladimir Russu susţine că în anul 2017 a cumpărat o companie care avea printre active două edificii situate în centrul municipiului Chişinău. Achiziţia l-a costat pe Russu aproape şapte milioane de euro. Anul trecut, mai exact în octombrie 2020, magistraţii au pus sechestru asupra acestor bunuri în legătură cu o cauză penală aflată în gestiunea PCCOCS. Asta după ce Veaceslav Platon a pretins că el şi alte persoane au fost deposedaţi de aceste proprietăţi. Vladimir Russu susţine că nu are vreun statut in dosarul penal, iar dreptul de proprietate l-a obţinut în baza unui act legal. Fondatorul Holdingului "Accent Group" afirmă că peste noapte s-a pomenit cu proprietăţile acaparate de Veaceslav Platon, iar despre asta a aflat acum câteva zile, după ce juristul companiei a solicitat un act cadastral.



"Dacă nu intram pe pagina Cadastru, noi nu am fi ştiut. Imediat ce am aflat, acum cinci zile, noi am apelat la Judecătoria Chişinpu cu sediul la Ciocana să ne ofere documentele, ce ar confirma situaţia. Acestea însă s-au lăsat aşteptate trei zile, din anumite motive tehnice. La o zi după ce ne-am adresat la Judecătoria Chişinău cu sediul la Ciocana, noi am fost supuşi unui atac raider, iar clădirile ne-au fost luate cu forţa", a declarat Vladimir Russu, fondatorul Holdingului "Accent Group".



Conform declaraţiilor făcute în cadrul conferinţei de presă, în data de 22 martie, la edificile respective au venit reprezentanţii unei agenţii private de pază, împreună cu un executor judecătoresc. Aceştia au solicitat evacuarea din clădiri şi transmiterea cheilor către pretinșii proprietari.



"Ceea ce s-a întâmplat este o expropiere vădită a proprietăţii. Staff-ul companiei nu mai poate pătrunde în interiorul companiilor. Imediat, în aceeşi zi, compania care sunt afiliate lui Veaceslav Platon a somat toţi chiriaşii din aceste cladiri pentru prezentarea documentelor şi încetarea efectuării oricăror plăţi în adresa proprietarului", a precizat Sergiu Istrati, avocatul lui Vladimir Russu.



Avocatul lui Russu, Sergiu Istrate susţine că în condiţiile în care, aceste două clădiri au fost calificate drept corpuri delicte, despre acest lucru, procurorul era obligat să anunţe proprietarul. Astfel, în viziunea lui, lucrurile s-au întâmplat după un anumit scenariu, cu implicarea atât a judecătorilor cât şi procurorilor PCCOCS.



Am solicitat o reacţie şi din partea Procuraturii Generale, care ne-a direcționat la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze Speciale. La rândul lor, PCCOCS infirmă criticile aduse procurorilor de către Vladimir Russu şi spune că procurorii au aplicat măsurile necesare in dosar, precum punerea sub sechestru și recunoașterea în calitate de corp delict a bunurilor ce constituie obiectul infracțiunii, iar judecătorii au obligat procurorii să transmită bunurile către reclamant.



Cât despre încheierea judecătorească prin care bunurile au fost date în folosinţă, aceasta a fost pronunțată de magistratul Maria Tertea, care acum câteva zile a fost reţinută în flagrant pentru trafic de influenţă. Aceasta ar fi pretins 16 mii de dolari de la un agent economic. Pentru aceşti bani, Tertea urma să intervină pe lângă colegii săi pentru a obţine o decizie favorabilă antreprenorului care i-a dat mită.