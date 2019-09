Un obiect ciudat a fost descoperit lângă un schelet de 2.100 de ani. Cercetătorii l-au numit "iPhone”

Arheologii au descoperit un obiect antic ciudat, împodobit cu monede wushu chinezeşti, îngropat cu trupul unei femei, într-un mormânt despre care se crede că are peste 2.100 de ani, pe o mică insulă din Republica rusă Tuva, cunoscută sub numele de "Atlantida Rusă" deoarece se află sub apă în cea mai mare parte a anului, fiind accesibilă doar în lunile mai şi iunie, scrie adevărul.ro.



În acest an, cercetătorii au găsit aici un schelet vechi de peste 2100 ani, aparţinând unei femei pe care au numit-o Natasha", lângă care se afla un obiect ciudat, pe care l-au denumit iPhone”, din pricina asemănării cu un smartphone modern, potrivit Siberian Times, transmite adevărul.ro.

Obiectul ese dreptunghiular, are culoarea neagră şi a fost, cel mai probabil, catarama unei centuri extrem de elegante pe care femeia care a trăit în epoca Xiongnu a luat-o cu ea pentru viaţa de apoi.

Monedele sunt vechi de 2.137 de ani. Zona în care a fost găsit scheletul prezintă un interes deosebit pentru arheologi, aici fiind descoperite anterior morminte care datează din epoca lui Genghiş Khan.