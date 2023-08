Un nou video cu Evgheni Prigojin, la aproximativ două luni de la rebeliunea armată. Unde se află fondatorul Wagner

Un nou video cu liderul mercenarilor ruşi Wagner, Evgheni Prigojin, a apărut pe internet, la aproximativ două luni după revolta sa de scurtă durată împotriva Kremlinului, informează DPA şi Reuters, citează Agerpres.

Clipul de 40 de secunde, care îl prezintă pe Prigojin în haine de camuflaj şi cu o puşcă în mână, într-o zonă deşertică, a fost înregistrat într-o ţară africană, a anunţat luni seară canalul Telegram Gray Zone, care este apropiat de grupul de mercenari Wagner.

Nu a existat nicio confirmare independentă a videoului şi nicio informaţie suplimentară despre când sau unde a fost filmat.



"Lucrăm. Temperatura este +50. Totul e cum ne place", a spus Prigojin în înregistrare.

"Grupul Wagner desfăşoară activităţi de recunoaştere şi căutare. Face Rusia şi mai mare pe toate continentele! Şi Africa şi mai liberă. Dreptate şi fericire pentru popoarele africane. Coşmarul ISIS, Al-Qaida şi al altor gangsteri. Angajăm eroi adevăraţi şi continuăm să îndeplinim sarcinile care au fost stabilite şi pe care am promis că le vom face", a spus şeful Wagner.

Mercenarii ruşi, renumiţi pentru brutalitatea lor, sunt activi în mai multe state africane.

Mercenarii lui Prigojin au luptat alături de armata rusă obişnuită mai multe luni în războiul dus de Moscova în Ucraina şi care a început în februarie 2022.

La sfârşitul lunii iunie, Prigojin şi-a mobilizat oamenii pentru un marş asupra Moscovei, din frustrare faţă de ceea ce considera ineficacitatea conducerii militare ruse, dar l-a oprit câteva ore mai târziu în urma negocierilor.

Se pare că Kremlinul i-a promis lui Prigojin imunitate în faţa urmăririi penale, una dintre condiţiile pentru o amnistie fiind plecarea lui în Belarusul vecin. Cu toate acestea, Prigojin ar fi reapărut în Rusia, în contextul Summitului Africii de la Sankt Petersburg, la sfârşitul lunii iulie.

Recent, a existat îngrijorarea că Niger, ţară din Africa de Vest, s-ar putea apropia de Rusia în urma unei lovituri de stat militare din iulie, pe care Prigojin a spus că o salută.

