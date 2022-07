Un nou val de COVID! Va fi sau nu introdusă în Capitală stare de urgență în sănătate publică și unde devine obligatorie purtarea măștilor

Chiar dacă Moldova a intrat într-un nou val de COVID, iar în Chișinău e cod portocaliu de infectări, deocamdată nu există motive pentru a introduce în Capitală stare de urgență în sănătate publică. O spune șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Boris Gîlca, care a oferit informații cu privire la deciza Comisiei Extraordinare Sănătate Publică Chișinău din 13 iulie. Gîlca spune că este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spitalele din țară și se recomandă purtarea acestora și în transportul public.

"Este necesar ca oamenii să respecte măsurile de control și combatere a coronavirusului și să învățăm să trăim cu această infecție COVID-19. Acest val Omicron, e un val care va fi dominant în Moldova probabil încă 3-4 săptămâni maxim, dupa care vom fi într-o perioadă de remisie. Însă COVID-ul nu va pleca, ar putea reveni alte valuri, cu alte variante de tulpini. Important ca în ajun de an școlar să avem o remisie epidemiologică. Vom lua în considerație și recomandările OMS și a altor țări. Oricând măsurile de sănătate publică pot fi schimbate. Centrul de Sănătate Publică Chișinău a venit cu o analiză a datelor epidemiologice, dar n-au venit cu analiza profundă pentru declararea stării de urgență în sănătate publică. Decizia instituirii unei stări de urgență în sănătate publică ar trebui să fie luată de CNESP, care încă nu s-a convocat în ședință. Noi vom aștepta ghidarea și recomandările CNESP", a spus Boris Gîlca.

Șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a mai spus că autoritățile sunt pregătite pentru a face față unui număr mai mare de cazuri de COVID-19, iar la necesitate vor fi activate unele spitale pentru internarea bolnavilor. Totuși, în prezent, se pune accent pe monitorizarea pacienților de către medicul de familie, dat fiind faptul că varianta Omicrom este o formă mai ușoară.

"Varianta Omicron rămâne mult mai contagioasă în rândul copiilor, dar nu dezvoltă forme grave. La moment avem un flux relativ mic pentru internarea adulților. Avem pregătite spațiile și rezerve pentru tratament, în caz de necesitate. În prezent sunt activate două spitale care internează și tratează pacienți cu COVID. Dacă va fi necesar, vom activa gradual și consecutiv următoarele spitale, la prima etapă, vom activa Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, cu 150 de paturi, următorul spital va fi Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, 200 de paturi și Secția cu 9 paturi de terapie intensivă, ulerior dacă va fi necesar va fi activat spitalul „Sfânta Treime” pe 220 de paturi, inclusiv 24 de paturi de terapie intensivă. Spitalul Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail" va fi păstrat pentru reabilitarea post-COVID", a declarat Boris Gîlca.

Amintim că, săptămâna trecută, s-au înregistrat 1 853 de infectaţi cu noul coronavirus, dintre care 220 de copii şi 13 gravide, iar 14 pacienţi au murit din cauza complicaţiilor COVID, asta în timp ce săptămâna anterioară s-au înregistrat trei decese. Peste 20 de mii de teste s-au efectuat, iar rata de pozitivare a fost de 9% săptămâna trecută. Astfel, avem 50 de cazuri la o sută mii de populaţie, iar rata de contagiozitate este de 1,3%.

Deocamdată toată ţara este sub cod verde de infectare cu noul coronavirus, însă Anenii Noi şi Ialoveni sunt sub cod galben, iar municipiul Chişinău se află sub cod portocaliu.