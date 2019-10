Un nou trailer al celui de-al nouălea film "Star Wars: The Rise of Skywalker". Când va avea loc lansarea peliculei

Fanii "Star Wars" numără zilele până când cel mai recent film din franciză va ajunge în cinematografe. Până atunci, aceștia se pot delecta cu ultimul trailer al celui de-al nouălea film numit "Star Wars: The Rise of Skywalker". Lansarea peliculei va avea loc în data de 20 decembrie.



"Star Wars: The Rise of Skywalker" va continua povestea din "Star Wars: Ultimii Jedi", apărut în anul 2017. Episodul nou va relata istoria unei noi confruntări dintre rebelii conduşi de Jedi şi Imperiu. Unul dintre protagoniştii filmului va fi prinţesa Leia.

Rolul ei va fi interpretat de actriţa Carrie Fisher, care a murit în 2016. Apariţia ei va fi posibilă prin intermediul unor secvenţe filmate anterior.