Un nou tip de ploșnițe devastează culturile agricole din ţară. Ce spun experţii de la ANSA

Un nou tip de ploșnițe devastează culturile agricole din întreaga țară. Experţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor au atestat o înmulțire considerabilă a insectei în ultimii ani, iar apogeul a fost atins la începutul lunii septembrie curent. De vină sunt temperaturile ridicate, mai spun specialiştii ANSA.

Noul top de ploșnițe își au originea în Asia, iar de cinci ani poate fi observat și pe teritoriul Republici Moldova. Specialiștii spun că insecta afectează doar culturile agricole, însă este deranjantă şi pentru oameni, din cauza mirosului specific.



”Măsuri de combatere împotriva ei nu au fost efectuate. În anii precedenți s-au întâlnit pe culturile agricole, însă numărul era redus. Nu au fost necesare tratamente chimice. Acuma dăunătorii pleacă la hibernare”, a spus inspectorul Direcția Plantelor, ANSA, Eugenia Tulgara.



Potrivit biologilor, parcurile din Capitală încă nu au fost afectate de acești dăunători, dar înmulţirea ploşniţelor trezeşte îngrijorare..



”-De ce el este periculos? Aici el nu are nici un dușman. Este un teritoriu nou, unde nu este nici un dușman care ar putea să-l mănânce. În țara de unde vine este un fel de viespe, dar la noi aceasta nu persistă”, a menţionat doctorul în biologie, Anatolie Braziţchi.



Unii chişinăueni spun că au observat numărul mare de ploşniţe din ultima perioadă. Acestea sunt vizibile în zilele cu soare.



”Eu locuiesc la etajul doi, iar acestea se aşază pe albituri. Înainte ele nu erau. De unde s-au luat acum, nu știu. Sunt pătrate, mari și de culoare sură”.



”Când se strângea poama erau mulți. Mirosul neplăcut. Când îl atingi îi foarte neplăcut mirosul. Desigur, deranjează”.



”Da, am observat. Când mă plimbu în parc am observat. Sunt mărunți și foarte mulți. M-ar deranja mirosul și chiar și ei mă deranjează”.



Experţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor spun că vor monitoriza situaţia şi, în caz de necesitate, vor cere serviciilor abilitate să facă proceduri de dezinsecţie.