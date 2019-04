UN NOU TEATRU ÎN CAPITALĂ. Mai mulți actori au lansat un nou proiect

Un nou teatru și-a deschis ușile în Capitală pentru iubitorii de artă. Câțiva actori ai Teatrului de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă" și-au unit forțele și au lansat propriul proiect: Teatrul Popular.

Aceștia și-au propus să iasă din tipare și să-i prezinte publicului autenticitatea neamului nostru. Primul spectacol prezentat a fost ”Gura satului", după nuvela lui Ioan Slavici.



”Cât de mine mă simt când te văd, când îți aud vocea, chiar și când mă privești. Dacă ai ști cât de mine mă simt când mă gândesc la tine, nu știu cum dar parcă ți-aș spune.”



Spectatorii spun că au așteptări mari de la noul teatru.



”Sunt foștii mei colegi de la Teatrul ”Ion Creangă” și am venit cu mare drag să-i susțin, să-i admir, să vedem ce au făcut ei nou.”



”Sunt emoții mari. Știind că vin dintr-o deplasare și sunt așteptat cu așa ceva legat de baștină sunt emoții desigur. Plăcut. Trebuie mai des.”

”Mă gândesc că vor prezenta tradițiile vechi, obiceiurile noastre populare.”



Actrița Victoria Roșca este și administratoarea teatrului. Ea spune că ideea le-a venit spontan, iar pregătirile au durat câteva luni. Deocamdată, aceștia nu au o sală a lor și sunt nevoiți să închirieze spațiul pentru repetiții și spectacol.



”Asta e și scopul de fapt, pentru că lumea din Chișinău are de unde să aleagă în ceea ce ține de teatru, cei nu prea și noi chiar vrem să mergem prin sate, prin raioane ca să adunăm lumea la soba asta caldă”, a spus administratoarea teatrului, Victoria Roșca.



”Noi am lucrat și mult timp, și pe diferite dimensiuni. Am avut și filmări, și repetiții, și oameni noi avem întruniți, adică orchestră, actori. Am încercat din toate ca să iasă un spectacol reușit”, a spus actrița Tamara Vârlan.



Preţul unui bilet la spectacolul "Gura satului" este de 120 de lei.