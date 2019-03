Un nou summit în legătură cu Brexitul. Theresa May a cerut amânarea Brexitului până în 30 iunie

Liderii europeni își dau întâlnire astăzi la Bruxelles pentru a hotărî soarta Brexitului.



Aceștia urmează să analizeze cererea premierului britanic, Theresa May, de a amâna ieșirea țării sale din blocul comunitar până pe 30 iunie. Şefii de stat şi de guvern trebuie să voteze unanim pentru ca demersul șefului cabinetului de miniștri de la Londra să treacă.



Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se arată însă pesimist cu privire la luarea unei decizii în cadrul reuniunii de azi. Cel mai probabil, discuțiile vor avea loc abia săptămâna viitoare. Asta pentru că Londra încă nici măcar nu a trimis scrisoarea prin care urma să ceară prelungirea negocierilor pentru Brexit până în 30 iunie.



Premierul May şi-a cerut scuze de la britanici pentru faptul că ieşirea ţării din UE se va produce mai târziu.



"Sunt doi ani de când Parlamentul încercă să găsească o soluţie de ieşire a Regatului Unit din blocul comunitar. Drept consecinţă, nu ne vom încadra în termenul de 29 martie. Personal, regret foarte mult că se va produce această întârziere."



May a vorbit şi despre organizarea unui nou referendum, despre care crede că e puţin probabil.



"Unii sugerează că va avea loc al doilea referendum. Nu cred că vă doriţi asta şi nici eu nu-mi doresc. Noi v-am pus o întrebare, iar voi aţi răspuns. Acum este timpul nostru să îndeplinim ceea ce vă doriţi."



Divorțul Regatului Unit de UE era programat pentru 29 martie.