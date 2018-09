UN NOU STIL DE JOC. Tricolorii vor juca cu Luxemburg

Foto: moldova.sports.md

De-a lungul istoriei sportului numărul unu în lume au existat mai multe tipuri de fotbal. De italieni a fost inventat Catenaccio, de olandezi, fotbalul total, iar de spanioli, tiki-taka. Selecţionerul echipei naţionale, Alexandru Spiridon, promite, însă, că Moldova va avea un stil de joc plăcut suporterilor în disputa cu Luxemburg din Liga Naţiunilor.



"Nu înţeleg fotbalul care se joacă pe contre, cel care se joacă cum se spune acum că pun autocarul în faţa careului. Eu, posibil, că am fost la Şahtar şi acolo erau foarte mulţi brazilieni care făceau spectacol. De multe ori când eram pe bancă nu mă simţeam antrenor, ci pur şi simplu un spectator şi îmi doream ca meciul să dureze cât mai mult, ca să nu se mai termine. Din păcate sunt meciuri din campionatul intern când mă gândesc ca acesta mai repede să se termine", a spus Alexandru Spiridon, selecţionerul Moldovei.



Deşi nu a obţinut nicio victorie în cinci meciuri amicale disputate în nouă luni de când a preluat prima reprezentativă de fotbal, selecţionerul este optimist în ceea ce priveşte partidele din Liga Naţiunilor.



"Pentru mine alt loc decât locul întâi nu există. Şi sunt maximalist. Aş vrea ca şi jucătorii mei să fie maximalişti. În grupa noastră suntem cotaţi cu şansa a treia după Belarus şi Luxemburg. Cred că toate echipele suntem de acelaşi nivel. În tot timpul mă gândesc de ce nu am putea repeta acea istorie a Lituaniei care în 2004 a obţinut calificarea la faza finală Campionatului Europei din Portugalia. Noi nu suntem cu nimic mai slabi decât această ţară", a spus Alexandru Spiridon, selecţionerul Moldovei.



Pe lângă faptul că îşi doreşte ca naţionala de să presteze un fotbal spectaculos, Alexandru Spiridon are şi un obiectiv personal. El vrea ca Moldova să nu se mai afle în topul mondial în spatele unor ţări ca Papa Noua Guinee, Cambodgia, Belize sau Fiji.



"Din păcate noi am coborât pe o treaptă catastrofală. Sunetm pe locul 175, ceea ce este inadmisibil pentru o ţară ca a noastră. În faţa noastră sunt nişte ţări care nu numai că microbiştii nu le cunosc, dar nici nu cunosc prea bine cum sunt amplasate geografic", a afirmat Alexandru Spiridon, selecţionerul Moldovei.



Moldova va debuta în Liga Naţiunilor în deplasare cu Luxemburg pe 8 septembrie. Partida va începe de la ora 21 şi 45 de minute şi va fi în direct la CANAL 3. Trei zile mai târziu Tricolorii vor întâlni la Chişinău Belarusul, iar acest meci va putea fi urmărit la Prime TV.