Un nou serviciu financiar în Moldova. Ce oferă NovaPay clienților și afacerilor?

Ce reprezintă această companie financiară? Ce intenționează să ofere locuitorilor și afacerilor din Moldova?

Discutăm cu CEO-ul NovaPay în Republica Moldova, Vadim Colibaverdi.

Vă rugăm să ne spuneți ce este NovaPay și cum s-a dezvoltat în Ucraina?

NovaPay operează în Ucraina de 11 ani și oferă servicii financiare clienților Nova Poshta. Compania și-a dezvoltat propriul sistem de plată, care efectuează 2,5 milioane de tranzacții pe zi, volum comparabil cu cel al magazinelor mari. Plățile online, plățile automate, transferurile de bani etc. sunt disponibile clienților prin intermediul site-ului, aplicației mobile, la sucursale, la curierii Nova Poshta. În urmă cu 5 ani, am început să oferim clienților și produse și servicii proprii – toate tipurile de plăți, inclusiv servicii comunale, transferuri interne și internaționale, colete în credit, încasare a veniturilor comerciale și acceptare a plăților fără numerar pentru afaceri.

De mai mulți ani, NovaPay este liderul printre companiile financiare non-bancare din Ucraina, având o cotă de 45% pe piața transferurilor de bani interne. Practic, fiecare al doilea ucrainean folosește serviciile NovaPay, atât online, cât și în sucursalele Nova Poshta.

NovaPay face parte din grupul de companii Nova Poshta. În plus, grupul include Nova Post Global, care oferă servicii de tranzacții transfrontaliere în întreaga lume, precum și o companie aeriană proprie, Supernova Airlines, care efectuează săptămânal livrări de colete pe ruta Riga-Rzeszow. De asemenea, grupul are reprezentanțe internaționale în Polonia, Lituania, Cehia, România și Germania.

Impresionant! Cum și de ce a început o companie financiară ucraineană să opereze pe piața din Moldova?

Compania-mamă Nova Poshta activează pe piața din Moldova din 2014. Inițial, a intrat pe piață cu servicii de livrare prin curier, iar, începând cu anul 2020, a deschis 19 sucursale și a instalat 215 poștomate în întreaga țară. Misiunea noastră principală este de a oferi servicii financiare atât companiei Nova Poshta și clienților săi, cât și clienților individuali și afacerilor. Prin urmare, este logic ca Moldova să fie a doua țară în care a fost lansat serviciul financiar NovaPay, pentru deservirea clienților Nova Poshta.

În Moldova, biroul nostru este deschis din anul 2021, iar în martie 2022 am obținut licența de la Banca Națională a Moldovei. În prezent, ne concentrăm pe serviciul de plată la livrare ca fiind serviciul cheie, dar intenționăm să obținem o licență extinsă și să mărim semnificativ gama de servicii pe care le oferim atât clienților individuali, cât și clienților business.

În general, am planificat de mult timp să ne extindem în Europa. În anul 2022, NovaPay a deschis un birou și în Vilnius și a depus documentele necesare la Banca Centrală a Lituaniei pentru obținerea unei licențe. Aceasta ne va permite să oferim servicii financiare în toate țările europene. Prin urmare, în prezent, compania se află în dialog cu autoritățile de reglementare din Lituania.

Ce este plata la livrare despre care ați menționat anterior?

Plata la livrare presupune posibilitatea de a plăti produsul după ce l-ați verificat într-o sucursală Nova Poshta, în loc să plătiți în momentul achiziționării de pe site. Cu alte cuvinte, plasați comanda în magazinul online, solicitați livrarea cu plata la livrare în sucursală sau prin curierul Nova Poshta și imediat ce primiți coletul, îl puteți deschide și verifica produsul. Doar după ce sunteți satisfăcut de calitatea produsului, îl plătiți. NovaPay, ca serviciu financiar, achită companiei pentru produs. Prin intermediul acestui serviciu, în primul rând, aveți certitudinea că achiziționați exact produsul dorit, și nu cumpărați „orbește” pe site. În al doilea rând, aceasta este o protecție sigură împotriva escrocilor de pe internet.

Astfel, NovaPay a devenit prima companie financiară pe piața din Moldova care oferă această posibilitate locuitorilor noștri. Lucrăm deja cu 500 de clienți de afaceri în cadrul serviciului de plată la livrare. Prin urmare, vă încurajăm să folosiți acest serviciu și să fiți siguri de achizițiile dvs.

Sunteți un profesionist în domeniul financiar. De ce ați decis să activați anume la NovaPay?

Eu am o experiență în sistemul bancar din Moldova de 25 de ani. Am început ca expert în credite și am avansat până la funcții de conducere în unele dintre cele mai mari bănci moldovenești. Am parcurs întregul proces de la A la Z - de la înființarea filialelor până la dezvoltarea relațiilor cu clienții, extinderea rețelei și implementarea serviciilor digitale. Prin urmare, propunerea de a conduce biroul NovaPay în Moldova a fost foarte interesantă pentru mine, deoarece aici pot pune în practică toate abilitățile mele. În acest proiect, sunt implicat în crearea unui serviciu financiar de înaltă tehnologie, nou pe piața noastră. Văd clar rezultatele muncii mele și înțeleg că sunt util atât persoanelor, cât și întreprinderilor. În plus, bunica mea este din Poltava. La fel ca mulți dintre noi, am o legătură strânsă cu Ucraina, atât din punct de vedere profesional, cât și familial.

Ce va oferi NovaPay clienților de pe piața moldovenească, în afară de serviciul de plată la livrare?

Pentru clienții individuali, intenționăm să prestăm servicii de transferuri de bani interne și internaționale, deschidere de conturi și emitere de carduri asociate acestora. Aceasta va permite stabilirea conexiunii dintre locuitorii și afacerile din Ucraina și Moldova, și în viitor, din alte țări europene. De asemenea, dezvoltăm produse de creditare unice pentru cetățenii moldoveni, cum ar fi „Coletul în credit”. Acest serviciu este solicitat pe piața din Ucraina - în șase luni, ucrainenii au luat 25.000 de colete în credit și achită prețul în rate lunare. Comandați un colet cu plată la livrare la sucursală, verificați conținutul acestuia și, dacă sunteți satisfăcut de produs, în 5 minute accesați serviciul „Coletul în credit”, fără nici o plată. Plățile încep din a doua lună. Sunt sigur că acest serviciu va fi solicitat și la noi, deoarece este foarte convenabil și vă permite să cumpărați produsele necesare chiar acum, fără a strânge suma necesară timp de luni de zile.

Pentru afaceri, vom lansa servicii de acceptare a plăților fără numerar, transferuri instantanee de bani la nivel intern și transfrontalier, precum și servicii de factoring printre produsele de creditare.

Sună ambițios, dar care sunt planurile NovaPay în general?

Scopul nostru este să creăm un sistem financiar care să conecteze afacerile din toate țările în care este prezent grupul Nova Poshta. În prezent, aceste țări includ Ucraina, Moldova, Polonia, Lituania, Cehia, Germania și România. O extindere ulterioară este iminentă, deoarece, așa cum am menționat deja, NovaPay a depus documentele pentru obținerea unei licențe europene. Aștept cu nerăbdare ca întreaga Europă să poată aprecia serviciile noastre financiare și avantajele acestora.