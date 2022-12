Un nou sediu pentru pompieri la Ştefan Vodă. Unitatea va deservi 65 mii de persoane din 26 de localități ale raionului

Reprezentanţii IGSU susţin că noul sediu de salvatori și pompieri este amplasat strategic, ceea ce va contribui la scurtarea perioadei de intervenţie în situații excepționale. Mai mult chiar, subdiviziunea are o pistă pentru aterizarea elicopterelor SMURD."Suntem amplasaţi la intrarea în oraş, practic suntem cartea de vizită a oraşului Ştefan Vodă. Suntem la un bun început, într-un nou sediu şi sper că asta o să ridice nivelul nostru."În raionul Ştefan Vodă sunt cinci posturi locale de intervenţie, dar unitatea nouă este cea mai mare şi cel mai bine dotată."Suntem pregătiţi să intervenim în orice situaţie, ce ţine de incendii, de accidente rutiere.""Nici nu m-am aşteptat la aşa ceva. Aici sunt toate condiţiile pentru a învăţa, pentru a te dezvolta, pentru a face un pas spre bine, un plus foarte mare."Sediul nou a fost dotat cu generator şi panouri fotovoltaice cu puterea de 40 de kilowatti şi va funcţiona fără probleme, chiar şi dacă se produce pană de curent."Panourile fotovoltaice se află pe acoperişul acestei clădiri. Aceasta produce în timpul zilei energie electrică şi tot ce nu se consumă, surplusul de energie electrică, este injectat în reţeaua distribuitorului. După calculele şi estimările noastre ar trebui să fim autonomi un an împrejur."Salvatorii au participat la un exercițiu demonstrativ cu aplicarea tehnicii și a echipamentului din dotare. Au fost simulate situații de urgență, cum ar fi lichidarea unui incendiu şi descarcerarea victimelor unui accident rutier.Construcția din temelie a edificiului de pompieri a fost posibilă datorită suportului financiar din partea Statelor Unite ale Americii, care au investit peste 650 de mii de dolari. Guvernul a alocat 1,8 milioane de lei, iar Consiliul raional - 1,2 milioane."Guvernul SUA e mândru de parteneriatul cu Republica Moldova pentru a consolida sănătatea, siguranţa şi bunăstarea populaţiei", a spus Laura Hruby, şef adjunct al AMBASADEI SUA."Cei 65 de mii de locuitori din Ştefan Vodă, din 26 de localităţi ştiu acum că pot dormi şi activa în linişte, pentru că dvs. sunteţi mai aproape. Această unitate înseamnă că putem reduce timpul atât de vital în salvarea de vieţi şi bunuri", a declarat RO ANA REVENCO, ministrul de Interne.Prim-ministrul Natalia Gavriliţa a promis salarii mai mari pentru angajaţii IGSU."Avem nevoie de implicarea voluntarilor bine instruiţi în susţinerea pompierilor şi salvatorilor. Noi vom continua să depunem toate eforturile ca să creştem salariile tuturor celor implicaţi în activităţile de salvare, tuturor poliţiştilor, tuturor celor angajaţi în serviciul public."În cadrul programului finanţat de SUA, până acum au fost construite și renovate 14 subdiviziuni ale IGSU din 12 raioane.